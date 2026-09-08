Nashra Sandhu Best Bowling: विराट कोहली के ब्रांड के जूते पहनकर उतरीं नशरा संधू, 7 रन देकर झटके 6 विकेट

नशरा संधू की घातक गेंदबाजी का आलम यह था कि हांगकांग की पूरी टीम 19 ओवरों में मात्र 71 रन पर ऑल आउट हो गई। इस तरह पाकिस्तान ने 72 रनों की बड़ी जीत हासिल की। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने महिला एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले पाकिस्तान ने अपने निर्धारित 20 ओवरों में 8 विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाए थे।