अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले भारत के लिए गुड न्यूज, फिट हुआ गौतम गंभीर का ‘चहेता’

India vs Afghanistan T20Is: भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का आगाज 13 सितंबर से दिल्‍ली के अरुण जेटली स्‍टेडियम में होना है। इससे पहले टीम इंडिया के खेमे से अच्‍छी खबर है कि वॉशिंगटन सुंदर पूरी तरह से फिट हो गए हैं। ज्ञात हो कि बीसीसीआई की सीनियर पुरुष चयन समिति ने जब भारतीय टीम की घोषणा की थी, तब चार खिलाड़ियों वाशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा और जसप्रीत बुमराह को सशर्त स्‍क्‍वॉड में जगह दी गई थी। ये चारों फिटनेस क्लियरेंस हासिल करने पर ही टीम से जुड़ सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, सुंदर को फिट घोषित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक बुमराह पर सस्‍पेंस बरकरार है।