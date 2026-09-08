East Zone vs South Zone: दलीप ट्रॉफी का फाइनल हुआ ड्रॉ, तो कौन सी टीम बनेगी चैंपियन, जान लें BCCI का यह नियम

खिताबी मुकाबले के ड्रॉ होने की स्थिति में जो भी टीम पहली पारी में बढ़त हासिल कर लेगी, उसे चैंपियन घोषित कर दिया जाएगा। घरेलू क्रिकेट का खिताबी मुकाबला 5 दिन का होता है और ऐसे में अगर मैच ड्रॉ होता है, तो पहली पारी में बढ़त हासिल करने वाली टीम चैंपियन बन जाती है। इस मुकाबले की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ईस्ट जोन मजबूत स्थिति में नजर आ रही है और अगर पहली पारी में वह बढ़त हासिल कर लेती है और आगे चलकर मैच ड्रॉ हो जाता है तो ईशान जोन एंड कंपनी चैंपियन बन जाएगी।