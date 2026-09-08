Duleep Trophy 2026: करुण नायर ने अचानक क्यों छोड़ा दलीप ट्रॉफी का फाइनल? साउथ जोन के कोच का आया पहला रिएक्शन

कोच ने बताया कि उन्होंने इसके लिए ईमेल की थी और उन्हें इजाजत भी मिल गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि टीम ने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ फाइनल में जाने का फैसला किया। टीम दो लेफ्ट आर्म स्पिनर को रखने की सोच के साथ उतरी और मिडिल ऑर्डर में एक बाएं हाथ के बल्लेबाज को रखने की कोशिश की गई। साउथ जोन ने फाइनल को लेकर सिर्फ दो ही मुकाबले खेले हैं। इससे पहले उन्हें सीधे सेमीफाइनल में जगह मिली थी, जहां उन्होंने नॉर्थ जोन के खिलाफ उन्हें प्लेइंग इलेवन में जगह नहीं मिली, क्योंकि साउथ जोन टीम कॉम्बिनेशन में युवाओं को मौका देना चाहता था। इसके बाद से फाइनल में जब देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाज वापस आ गए, तो करुण को मजबूरी में टीम से बाहर रखना पड़ा।