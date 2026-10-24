IND vs NZ: 4,200 T20I मैचों के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, टीम इंडिया ने हिला डाला क्रिकेट का रिकॉर्ड बुक

इससे पहले सिंगापुर ने साल 2022 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 53 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद 204 रन का लक्ष्य हासिल किया था। वहीं, साल 2017 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 40 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद 174 रन का लक्ष्य हासिल किया था। पाकिस्तान भी साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ 173 रन का लक्ष्य हासिल कर चुका है, जब उसके 40 रन पर पांच विकेट गिर गए थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 17 फरवरी 2005 को पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 44 रन से जीत हासिल की थी। तब से लेकर अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का लंबा सफर तय हो चुका है।