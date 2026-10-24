IND vs NZ: 4,200 T20I मैचों के इतिहास में सिर्फ दूसरी बार हुआ ऐसा, टीम इंडिया ने हिला डाला क्रिकेट का रिकॉर्ड बुक

तिलक वर्मा (फोटो- IANS)
India vs New Zealand 2nd T20I Update: भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला गया, जहां तिलक वर्मा ने नाबाद 51 रनों की पारी के दम पर न्यूजीलैंड के मुंह से जीत छीन ली। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने एक समय 70 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे, लेकिन इसके बाद तिलक वर्मा ने पहले नमन धीर के साथ 42 रनों की साझेदारी की और फिर नितीश कुमार रेड्डी के साथ अटूट 69 रन जोड़कर टीम इंडिया को एक गेंद पहले ही चार विकेट से जीत दिला दी।
टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में यह सिर्फ दूसरी बार हुआ है, जब किसी टीम ने 70 या उससे कम रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद 180 या उससे ज्यादा रन का लक्ष्य हासिल किया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह 4,214वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला था। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में इस तरह का कारनामा पांच बार हो चुका है, लेकिन 180 या उससे ज्यादा रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 70 या उससे कम रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद जीत सिर्फ दूसरी बार मिली है।
इससे पहले सिंगापुर ने साल 2022 में पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ 53 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद 204 रन का लक्ष्य हासिल किया था। वहीं, साल 2017 में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 40 रन पर पांच विकेट गंवाने के बाद 174 रन का लक्ष्य हासिल किया था। पाकिस्तान भी साल 2015 में श्रीलंका के खिलाफ 173 रन का लक्ष्य हासिल कर चुका है, जब उसके 40 रन पर पांच विकेट गिर गए थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 17 फरवरी 2005 को पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 44 रन से जीत हासिल की थी। तब से लेकर अब तक टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट का लंबा सफर तय हो चुका है।
इस मुकाबले में भारतीय टीम ने टॉस जीता और न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। न्यूजीलैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही और 41 रन पर उसने तीन विकेट गंवा दिए। इसके बाद ग्लेन फिलिप्स के 70 और बेवन जैकब्स के 58 रनों की पारी की बदौलत न्यूजीलैंड की टीम 180 रन तक पहुंचने में सफल रही। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने संजू सैमसन, वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर के विकेट जल्दी-जल्दी गंवा दिए। अक्षर पटेल भी सस्ते में पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम ने 11 ओवर तक 70 रन पर पांच विकेट गंवा दिए थे।
हालांकि, इसके बाद नमन धीर ने 17 गेंदों में 31 रन बनाकर टीम की उम्मीदें जिंदा रखीं। फिर तिलक वर्मा ने 26 गेंदों में नाबाद 51 रन बनाए, जबकि नितीश कुमार रेड्डी ने 13 गेंदों में नाबाद 26 रन की पारी खेली। दोनों के बीच सातवें विकेट के लिए 69 रनों की अटूट साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 19.5 ओवर में छह विकेट गंवाकर 181 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली।
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