IND vs NZ 2nd T20: तिलक वर्मा ने हारे हुए मैच की कहानी बदली! न्यूजीलैंड के मुंह से छीनी जीत

IND vs NZ 2nd T20 Highlights: शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ टीम इंडिया ने सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट गंवाकर 180 रन बनाए, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने 70 और बेवन जैकब्स ने 58 रनों की पारी खेली। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की आधे बल्लेबाज 70 रन पर पवेलियन लौट गए थे लेकिन वहां से तिलक वर्मा ने बाजी पलटी और न्यूजीलैंड के मुंह से जीत छीन ली।