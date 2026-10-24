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NZ vs IND: अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार का तोड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

Arshdeep Singh Most T20I Wickets For India In a Calendar Year: भारत-न्यूजीलैंड दूसरे टी20 मुकाबले में अर्शदीप सिंह ने दो विकेट लेकर इतिहास रच दिया। वह एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा टी20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने हमवतन भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Updated: 24 Oct 2026, 2:26 PM IST

Arshdeep Singh Latest

विकेट लेने का जश्‍न मनाते अर्शदीप सिंह। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Arshdeep Singh: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दो विकेट चटकाकर इतिहास रच दिया है। दरअसल, वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंनें भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की।

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Updated on:

24 Oct 2026, 2:26 PM IST

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