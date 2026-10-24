NZ vs IND: अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार का तोड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

Arshdeep Singh: भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह ने दो विकेट चटकाकर इतिहास रच दिया है। दरअसल, वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंनें भुवनेश्वर कुमार के रिकॉर्ड को तोड़कर यह उपलब्धि हासिल की।