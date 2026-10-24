PAK vs ENG: पाकिस्तान ODI ट्राई सीरीज के फाइनल में पहुंचेगा या इंग्लैंड की उम्मीदें रहेंगी बरकरार?

पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच अब तक कुल 93 वनडे मुकाबले खेले गए हैं। इन मैचों में इंग्लैंड का पलड़ा भारी रहा है। इंग्लैंड ने जहां 57 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, वहीं पाकिस्तान को 33 मैचों में जीत मिली है। दोनों टीमों के बीच तीन मुकाबले बेनतीजा रहे हैं। वहीं, दोनों टीमों के बीच पिछले पांच वनडे मुकाबलों के आंकड़ों पर गौर करें तो इंग्लैंड ने चार मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान को सिर्फ एक मैच में जीत मिली है।