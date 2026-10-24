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वैभव सूर्यवंशी दूसरे टी20 के लिए भारतीय प्‍लेइंग इलेवन में हुए शामिल, तो संजू सैमसन या अभिषेक शर्मा कौन बनेगा ओपनिंग पार्टनर?

IND vs NZ 2nd T20I: ईशान किशन के चलते दूसरे टी20 से बाहर होने के चलते वैभव सूर्यवंशी के खेलने का रास्‍ता बन गया है। अगर टीनेजर सनसनी वैभव को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है, तो अभिषेक शर्मा या संजू सैमसन किसको अपनी जगह छोड़नी होगी? आइये आपको भी बताते हैं।
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भारत

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lokesh verma

Updated: 24 Oct 2026, 10:16 AM IST

IND vs NZ 2nd T20I, Vaibhav Sooryavanshi with Coaches,

हेड कोच गौतम गंभीर और बल्‍लेबाजी कोच सितांशु कोटक के साथ वैभव सूर्यवंशी। (फोटो सोर्स: IANS)

India vs New Zealand 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 अक्‍टूबर को भारतीय समयानुसार, दोपहर 12:30 बजे से क्राइस्टचर्च के उसी हेगले ओवल ग्राउंड पर खेला जाएगा, जहां पहले टी20 में खूब रनों की बारिश हुई थी। न्‍यूजीलैंड ने पहले बल्‍लेबाजी करते हुए भारत के सामने 226 रन का विशाल लक्ष्‍य रखा था, जिसे मेहमान टीम ने सिर्फ दो गेंद शेष रहते हासिल करते हुए 4 विकेट से जीत दर्ज की थी। इस तरह टीम इंडिया ने शुरुआती मुकाबले के साथ सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है। अब दूसरे मुकाबले वैभव सूर्यवंशी के खेलने की पूरी संभावना है। अगर वह इस मैच का हिस्सा होते हैं, तो एक बात तो तय है कि वह ओपन ही करेंगे, लेकिन सवाल ये है कि उनका ओपनिंग पार्टनर संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा में से कौन होगा?

लंबे समय से बेंच पर इंतजार कर रहे वैभव सूर्यवंशी

एशियन गेम्‍स के बाद से वैभव सूर्यवंशी बेंच पर हैं और प्लेइंग इलेवन में मौका मिलने का इंतजार कर रहे हैं। वह वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज का एक भी मुकाबला नहीं खेले और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में भी उन्‍हें मौका नहीं दिया गया। ईशान किशन के इंजरी चलते बाहर होने से कहीं न कहीं 15 साल के इस खिलाड़ी की प्लेइंग इलेवन में वापसी का रास्ता तैयार हो गया है। खुद भारतीय बल्‍लेबाजी कोच सितांशु कोटक भी वैभव को ईशान की जगह का सबसे बड़ा दावेदार बता चुके हैं।

…तो संजू सैमसन को छोड़नी होगी अपनी जगह

दरअसल, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को ही एक्‍स पर पोस्‍ट करके जानकारी दी थी कि ईशान किशन इंजर्ड हैं और दूसरे टी20 मुकाबले से भी बाहर हो गए हैं। ईशान के बाहर होते ही जिस पहले नाम पर सबकी नजर है, वो वैभव सूर्यवंशी हैं। वैभव को अगर प्लेइंग इलेवन में मौका मिलता है, तो इसका असर सीधे संजू सैमसन की पोजीशन पर पड़ने वाला है। वैभव के लिए सैमसन को ओपनिंग वाली जगह छोड़कर नंबर-3 पर बल्लेबाजी के लिए उतरना होगा। वैभव को प्लेइंग 11 में शामिल करने का यही रास्ता है, क्‍योंकि संजू पहले भी टीम इंडिया के लिए और आईपीएल में नंबर-3 पर बल्लेबाजी कर चुके हैं। ऐसे में वैभव और अभिषेक पारी का आगाज करने उतर सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी T20I करियर पर एक नजर

बता दें कि वैभव सूर्यवंशी ने 4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 से भारत के लिए इंटरनेशनल डेब्‍यू किया था। तब से लेकर अब तक वह 8 मैचों की 8 पारियों में 2 अर्धशतक के साथ 246 रन बना चुके हैं। उनका सर्वश्रेष्‍ठ स्कोर 81 रन है। उन्‍हें जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवॉर्ड से नवाजा गया था।

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Updated on:

24 Oct 2026, 10:16 AM IST

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