ईशान किशन के रिप्लेसमेंट का ऐलान, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20I मैच में अचानक इस खिलाड़ी की एंट्री

भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन। (Photo- BCCI)
Kumar Kushagra: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। दरअसल, विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन के दाएं पैर की मांसपेशी में हल्की चोट लग गई है। इसके चलते वह दूसरा मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। ऐसे में मेंस सिलेक्शन कमेटी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए उनके कवर के तौर पर कुमार कुशाग्र को टीम में शामिल किया है।
बता दें कि कुमार कुशाग्र फिलहाल क्राइस्टचर्च में भारत-ए टीम के साथ हैं। वह दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच के लिए भारतीय टीम से जुड़ेंगे। वहीं, बीसीसीआई की मेडिकल टीम ईशान किशन की फिटनेस और रिकवरी पर लगातार नजर बनाए हुए है।
कुमार कुशाग्र को भले ही भारतीय टीम में जगह मिली हो, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में उनके खेलने की संभावना बेहद कम है। इसकी वजह यह है कि भारतीय टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन पहले से ही मौजूद हैं और वह शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को दूसरे मुकाबले में मौका मिल सकता है? फिलहाल ईशान किशन के चोटिल होने के कारण वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल जाए, तो यह हैरानी की बात नहीं होगी।
भारतीय टीम ने पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-0 की बढ़त बना रखी है। भारत ने पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूजीलैंड को चार विकेट से हराया था। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे और भारत को जीत के लिए 226 रनों का लक्ष्य दिया था। भारत ने संजू सैमसन के शानदार अर्धशतक की बदौलत 19.4 ओवर में छह विकेट के नुकसान पर 230 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।
श्रेयस अय्यर (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), वैभव सूर्यवंशी, तिलक वर्मा (उपकप्तान), अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर)।
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