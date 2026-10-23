ईशान किशन के रिप्लेसमेंट का ऐलान, न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20I मैच में अचानक इस खिलाड़ी की एंट्री

कुमार कुशाग्र को भले ही भारतीय टीम में जगह मिली हो, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में उनके खेलने की संभावना बेहद कम है। इसकी वजह यह है कि भारतीय टीम में विकेटकीपर-बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन पहले से ही मौजूद हैं और वह शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को दूसरे मुकाबले में मौका मिल सकता है? फिलहाल ईशान किशन के चोटिल होने के कारण वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में मौका मिल जाए, तो यह हैरानी की बात नहीं होगी।