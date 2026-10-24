24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND 2nd T20I: अभिषेक शर्मा ने किया कमाल, पावर-प्ले में 100 छक्के लगाने वाले बने पहले बल्लेबाज

NZ vs IND 2nd T20I: अभिषेक शर्मा टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले के दौरान 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।
less than 1 minute read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Updated: 24 Oct 2026, 4:06 PM IST

abhishek sharma Latest update.

भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा। (Photo- ANI)

NZ vs IND: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जा रहा है। इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने अपने नाम एक खास उपलब्धि दर्ज की। दरअसल, वह टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले के दौरान 100 छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं।

अभिषेक शर्मा ने इस मुकाबले में 2.5वें ओवर में मैट हेनरी की गेंद पर छक्का लगाया और अपना नाम रिकॉर्ड बुक में दर्ज कराया। टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके पूर्व भारतीय कप्तान रोहित शर्मा इस लिस्ट में दूसरे नंबर है, जिन्होंने पावर प्ले में कुल 98 छक्के लगाए हैं। न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्तिल 97 छक्कों के साथ तीसरे नंबर पर हैं।

टी-20I: पावर-प्ले में सर्वाधिक छक्के

क्रमखिलाड़ीछक्कों की संख्याप्रति छक्का गेंद
1अभिषेक शर्मा100*7.77
2रोहित शर्मा9817.05
3मार्टिन गप्टिल9716.58
4पॉल स्टर्लिंग9421.03
5क्विंटन डी कॉक8715.80

2026 में अभिषेक के 1000 रन पूरे

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20I में 27 रन बनाए। इसके साथ ही वे 2026 में 1000 टी20I रन पूरे कर लिए। अब अभिषेक के खाते में इस साल 36 टी20 इंटरनेशनल मैच में 28.91 की औसत से कुल 1012 रन दर्ज हैं। इस साल एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन भारत के ही क्रिकेटर ईशान किशन के नाम है, जिन्होंने 35 टी20I मैचों में 36.21 की औसत से कुल 1159 रन बनाए हैं।

2026 में टी20I में सर्वाधिक रन बनाने वाले 15 खिलाड़ी

क्रमखिलाड़ीमैचरनशतकअर्धशतक
1ईशान किशन (भारत)35115917
2अभिषेक शर्मा (भारत)36101218
3करनबीर सिंह (ऑस्ट्रिया)2489524
4संजू सैमसन (भारत)2778408
5साहिबज़ादा फरहान (पाकिस्तान)1669726
6हैरी ब्रूक (इंग्लैंड)1969023
7हमज़ा खान (रवांडा)2168215
8तिलक वर्मा (भारत)3267404
9अंशुमान रथ (हांगकांग)2066814
10शिमरोन हेटमायर (वेस्टइंडीज)2164703
11श्रेयस अय्यर (भारत)2363912
12डी. एम. गोंडारिया (केन्या)1560306
13शाई होप (वेस्टइंडीज)1760124
14के. एन. चड्ढा (इंडोनेशिया)2358904
15शिवम दुबे (भारत)3253902

पहले 6 ओवर में ही मैच पलटने का दम, अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने खतरनाक?

ये भी पढ़ें
abhishek sharma latest update.

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

24 Oct 2026, 4:06 PM IST

Published on:

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND 2nd T20I: अभिषेक शर्मा ने किया कमाल, पावर-प्ले में 100 छक्के लगाने वाले बने पहले बल्लेबाज

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs NZ: लंबे इंतजार के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिली प्लेइंग 11 में जगह, आउट होने के बाद छोड़ गए गंभीर सवाल

Vaibhav Suryavanshi
क्रिकेट

NZ vs IND: अर्शदीप सिंह ने भुवनेश्वर कुमार का तोड़ा रिकॉर्ड, ऐसा करने वाले बने पहले भारतीय गेंदबाज

Arshdeep Singh Latest
क्रिकेट

IND vs NZ: जिस पिच पर पिछले मैच में भारत ने चेज किए 226, उसी पर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 180 रन पर रोका

NZ vs IND 2nd T20I
क्रिकेट

SA vs AUS: साउथ अफ्रीका ने तीसरे टेस्ट के लिए टीम का किया ऐलान, चोट के चलते एनरिक नॉर्खिया बाहर

South Africa vs Australia 3rd Test
क्रिकेट

IND vs NZ: तिलक वर्मा ने T20I क्रिकेट में रचा इतिहास, एक झटके में दुनिया के सभी दिग्गजों को छोड़ा पीछे

NZ vs IND 2nd T20I, Tilak Varma,
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.