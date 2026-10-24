NZ vs IND 2nd T20I: अभिषेक शर्मा ने किया कमाल, पावर-प्ले में 100 छक्के लगाने वाले बने पहले बल्लेबाज

अभिषेक शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20I में 27 रन बनाए। इसके साथ ही वे 2026 में 1000 टी20I रन पूरे कर लिए। अब अभिषेक के खाते में इस साल 36 टी20 इंटरनेशनल मैच में 28.91 की औसत से कुल 1012 रन दर्ज हैं। इस साल एक कैलेंडर ईयर में सर्वाधिक रन भारत के ही क्रिकेटर ईशान किशन के नाम है, जिन्होंने 35 टी20I मैचों में 36.21 की औसत से कुल 1159 रन बनाए हैं।