IND vs NZ: लंबे इंतजार के बाद वैभव सूर्यवंशी को मिली प्लेइंग 11 में जगह, आउट होने के बाद छोड़ गए गंभीर सवाल

इस मुकाबले में भारतीय टीम 181 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही है। न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में पांच विकेट गंवाकर 180 रन बनाए, जिसमें ग्लेन फिलिप्स ने एक बार फिर 70 रनों की पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में चार चौके और चार छक्के लगाए, जबकि बेवन जैकब्स ने 40 गेंदों में 58 रन बनाए। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत खराब रही। संजू सैमसन 14 रन बनाकर आउट हो गए, तो वैभव सूर्यवंशी सिर्फ चार रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अभिषेक शर्मा भी 21 गेंदों में 27 रन बनाकर आउट हो गए, जबकि कप्तान श्रेयस अय्यर सात रन बनाकर मिचेल सैंटनर की गेंद पर बोल्ड हो गए। 70 रन पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट चुकी थी।