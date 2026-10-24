IND vs NZ: जिस पिच पर पिछले मैच में भारत ने चेज किए 226, उसी पर भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 180 रन पर रोका

New Zealand vs India 2nd T20I: न्‍यूजीलैंड के दौरे पर जारी पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाने वाली भारतीय टीम ने शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जा रहे दूसरे मैच में भी कमाल का प्रदर्शन किया है। न्‍यूजीलैंड की टीम ने पहले मैच में इसी पिच और मैदान पर भारत के सामने 226 रन का लक्ष्‍य रखा था और हार का सामना करना पड़ा था। अब दूसरे मैच में उसी पिच पर टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए न्‍यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाते हुए भारत के सामने 181 रन का लक्ष्‍य रखा है। कीवी टीम की ओर से ग्‍लेन फिलिप और बेवन जैकब्‍स के बल्‍ले से अर्धशतकीय पारियां आई हैं। वहीं, भारत की ओर से अर्शदीप सिंह ने सबसे ज्‍यादा दो विकेट अपने नाम किए हैं।