NZ vs IND: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, प्लेइंग 11 में 2 फेरबदल, लंबे समय बाद वैभव सूर्यवंशी की वापसी

New Zealand vs India 2nd T20I: न्‍यूजीलैंड के दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज में 1-0 से बढ़त बनाने के बाद भारत आज शनिवार को फिर क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में मेजबान टीम का सामना कर रही है। सीरीज के इस दूसरे मुकाबले में भारत के कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला करते हुए कहा कि पहले गेंदबाजी चुनने की वजह ओस है। ठीक होने और नींद पूरी करने के लिए कुछ समय मिला। हर कोई अच्छी शेप और जगह पर है। अग्रेसन बनाए रखना जरूरी है, लेकिन हमें प्रोएक्टिव रहना होगा और यह पक्का करना होगा कि हमें अंदर एक एक्स्ट्रा फील्डर की जरूरत न पड़े। उन्‍होंने बताया कि टीम में दो बदलाव किए गए हैं। ईशान किशन चोटिल है, उनकी जगह वैभव सूर्यवंशी की वापसी हुई है, जो 3 नंबर पर बैटिंग करेगा। वहीं, मयंक यादव की जगह प्रिंस यादव को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया गया है।