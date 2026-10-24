IND vs NZ: आज मैदान पर उतरेगा T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज! विपक्षी टीम को डरा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े

वैभव सूर्यवंशी (फोटो- IANS)
Vaibhav Sooryavanshi strike rate in T20: भारत के न्यूजीलैंड दौरे का एक मैच के बाद फिटनेस से जुड़ी चिंताएं सामने आने लगी हैं। ईशान किशन गुरुवार को सीरीज के पहले मैच के दौरान इंजरी के बाद आज शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। ईशान के बाहर होने से दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के खेलने का रास्ता बन गया है, क्योंकि खुद भारतीय बल्लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने वैभव सूर्यवंशी को प्लेइंग इलेवन में शामिल होने का सबसे बड़ा दावेदार बताया है। और हों भी क्यों न, उनके टी20 आंकड़े शानदार हैं। वह टी20 में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं।
बता दें कि वैभव सूर्यवंशी का टी20 क्रिकेट में स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा है। टी20 में दुनिया भर क्रिकटरों में वह इस मामले में शीर्ष पर हैं। 2024 से 2026 के बीच वह 42 मैचों की 42 पारियों में 214.83 के स्ट्राइक रेट से 1723 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 144 रन है। वह टी20 में चार शतक और 8 अर्धशतक लगा चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 138 चौके और 152 छक्के आए हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|मैच
|पारी
|रन
|सर्वोच्च स्कोर
|स्ट्राइक रेट
|शतक
|अर्धशतक
|चौके
|छक्के
|1
|वैभव सूर्यवंशी (भारत)
|42
|42
|1723
|144
|214.83
|4
|8
|138
|152
|2
|ओलीपा गेराल्ड (युगांडा)
|11
|11
|477
|95
|184.88
|0
|4
|31
|40
|3
|एस. अरोड़ा (भारत)
|23
|20
|515
|125*
|183.92
|1
|1
|34
|39
|4
|महबूब अली (माल्टा)
|20
|20
|519
|93
|183.39
|0
|3
|58
|38
|5
|एमजे ओवेन (ऑस्ट्रेलिया)
|96
|86
|1813
|155
|181.30
|3
|5
|144
|135
|6
|यूएम पटेल (भारत)
|64
|64
|1554
|119*
|181.11
|3
|5
|162
|92
|7
|सनवीर सिंह (भारत)
|46
|34
|560
|55*
|180.06
|0
|1
|43
|33
|8
|अभिषेक शर्मा (भारत)
|218
|214
|6466
|148
|178.32
|10
|40
|605
|417
|9
|पी. आर्य (भारत)
|59
|59
|1683
|103
|176.78
|2
|9
|161
|109
|10
|एआर शर्मा (भारत)
|62
|53
|1277
|84
|176.13
|0
|9
|102
|88
ज्ञात हो कि हेड कोच गौतम गंभीर की लीडरशिप में टीम मैनेजमेंट ने 15 साल के इस खिलाड़ी के टैलेंट को लेकर हो रही चर्चा के बावजूद उसे जल्दी मौका देने से मना कर दिया था। हालांकि, ईशान की रिकवरी को लेकर अनिश्चितता के कारण टीनेजर वैभव को अब घर की तुलना में कहीं ज्यादा मुश्किल हालात में मौका मिलने वाला है। उन्होंने शुक्रवार को अभिषेक शर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, वरुण चक्रवर्ती, शिवम दुबे और कुलदीप यादव के साथ एक ऑप्शनल ट्रेनिंग सेशन में भी हिस्सा लिया। कोटक की निगरानी में उन्होंने नेट्स में काफी समय बिताया।
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