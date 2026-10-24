IND vs NZ: आज मैदान पर उतरेगा T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज! विपक्षी टीम को डरा सकते हैं वैभव सूर्यवंशी के आंकड़े

Vaibhav Sooryavanshi strike rate in T20: भारत के न्यूजीलैंड दौरे का एक मैच के बाद फिटनेस से जुड़ी चिंताएं सामने आने लगी हैं। ईशान किशन गुरुवार को सीरीज के पहले मैच के दौरान इंजरी के बाद आज शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेले जाने वाले दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह अनकैप्ड विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र को कवर के तौर पर टीम में शामिल किया गया। ईशान के बाहर होने से दूसरे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी के खेलने का रास्ता बन गया है, क्‍योंकि खुद भारतीय बल्‍लेबाजी कोच सितांशु कोटक ने वैभव सूर्यवंशी को प्‍लेइंग इलेवन में शामिल होने का सबसे बड़ा दावेदार बताया है। और हों भी क्‍यों न, उनके टी20 आंकड़े शानदार हैं। वह टी20 में सबसे ज्‍यादा स्‍ट्राइक रेट से बल्‍लेबाजी करने वाले खिलाड़ी हैं।