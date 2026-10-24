पहले 6 ओवर में ही मैच पलटने का दम, अभिषेक शर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ कितने खतरनाक?

भारतीय टीम ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पावरप्ले के दौरान विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कई बड़े रिकॉर्ड बनाए हैं। इन उपलब्धियों में अभिषेक शर्मा का भी अहम योगदान रहा है। पावरप्ले में भारत का सर्वोच्च स्कोर 100/0 है, जो 2026 में दिल्ली में अफगानिस्तान के खिलाफ बनाया गया था। इस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने महज 34 गेंदों में 108 रन की शानदार पारी खेली थी। इस सूची में दूसरे स्थान पर 2025 में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया गया 95/1 का स्कोर है। उस मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने 54 गेंदों पर 135 रन की विस्फोटक पारी खेली थी।