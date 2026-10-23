NZ vs IND 2nd T20I: न्यूजीलैंड को दूसरे टी20I में हराते ही टीम इंडिया रचेगी इतिहास, बनेगा महारिकॉर्ड?

भारतीय क्रिकेट टीम। (Photo- X/@BCCI)
New Zealand vs India 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टी20 इंटरनेशनल मुकाबला 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। दोनों टीमें भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे आमने-सामने होंगी। न्यूजीलैंड की टीम पिछली गलतियों से सबक लेते हुए सीरीज में बराबरी हासिल करने के इरादे से उतरेगी, जबकि भारतीय टीम की नजर मेजबान टीम को हराकर इतिहास रचने पर होगी।
भारत 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगा, तो यह उसका 300वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल करने के साथ-साथ इस प्रारूप में अपनी 200वीं जीत दर्ज कर इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी। गौरतलब है कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कोई भी टीम 200 जीत का आंकड़ा नहीं छू सकी है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ 24 अक्टूबर को भारतीय टीम अपना 300वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेलेगी। सर्वाधिक टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम है। पाकिस्तान अब तक कुल 304 मैच खेल चुका है, जबकि इस सूची में भारत दूसरे स्थान पर है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले से पहले भारत ने 299 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 199 में जीत मिली है और 83 मैचों में हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा, भारत के 7 मैच टाई रहे हैं, जबकि 10 मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला है।
|रैंक
|टीम
|कुल टी20I मैच
|जीत
|हार
|टाई
|बेनतीजा
|1
|भारत
|299
|199
|83
|7
|10
|2
|पाकिस्तान
|304
|176
|116
|4
|8
|3
|न्यूज़ीलैंड
|268
|135
|111
|10
|12
|4
|दक्षिण अफ्रीका
|235
|129
|101
|2
|3
|5
|इंग्लैंड
|233
|128
|92
|2
|11
|6
|ऑस्ट्रेलिया
|229
|127
|92
|3
|7
|7
|वेस्टइंडीज
|260
|111
|133
|3
|13
|8
|श्रीलंका
|243
|105
|130
|6
|2
|9
|अफगानिस्तान
|168
|99
|65
|3
|1
|10
|युगांडा
|129
|99
|0
|0
|3
|11
|बांग्लादेश
|222
|89
|128
|0
|5
|12
|मलेशिया
|138
|81
|52
|1
|4
|13
|आयरलैंड
|190
|80
|99
|2
|9
|14
|केन्या
|138
|79
|56
|0
|3
|15
|बहरीन
|135
|78
|50
|4
|3
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