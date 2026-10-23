NZ vs IND 2nd T20I: न्यूजीलैंड को दूसरे टी20I में हराते ही टीम इंडिया रचेगी इतिहास, बनेगा महारिकॉर्ड?

भारत 24 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरेगा, तो यह उसका 300वां टी20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा। भारतीय टीम इस मैच में जीत दर्ज कर सीरीज में बढ़त हासिल करने के साथ-साथ इस प्रारूप में अपनी 200वीं जीत दर्ज कर इतिहास रचने के इरादे से उतरेगी। गौरतलब है कि टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अब तक कोई भी टीम 200 जीत का आंकड़ा नहीं छू सकी है।