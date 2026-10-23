परविंदर अवाना बने जूनियर क्रिकेट चयन समिति के अध्यक्ष, तीन अन्य सदस्य भी नियुक्त

Parvinder Awana Junior Selection Committee: भारतीय क्रिकेट की जूनियर चयन समिति में परविंदर अवाना को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति क्रिकेट सलाहकार समिति की सिफारिश पर की गई है। उनके अलावा कृष्णा दास, राकेश पटेल और एन. अर्जुन यादव को जूनियर क्रिकेट समिति का सदस्य के तौर पर नियुक्ति की गई है। इस संबंध में जानकारी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से सोशल मीडिया 'एक्स' पर दी गई है।