‘400 रन का पीछा करना नामुमकिन लगता है’, श्रीलंका के ODI क्रिकेट में दूसरे सबसे बड़े रन चेज मुरीद हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन

अजहरुद्दीन ने कहा कि इंग्लैंड के बड़े टोटल के बावजूद श्रीलंका का लड़ते रहने का पक्का इरादा तारीफ के काबिल है। हाई-स्कोरिंग मैच ने क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया। अजहर ने कहा मुझे तो 400 बिल्कुल भी असली नहीं लगता, लेकिन आजकल क्रिकेट ऐसा हो गया है। मैं श्रीलंकाई टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद रखी कि हम भी जीत सकते हैं और हम भी इतना बड़ा स्कोर बना सकते हैं। वरना, अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं, तो ऐसा स्कोर नहीं बनता। हैरी ब्रूक ने भी बहुत अच्छा खेला, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। यह बहुत अच्छा मैच था, मेरा मतलब है कि यह एंटरटेनमेंट था। यह पब्लिक के लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था।