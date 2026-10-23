‘400 रन का पीछा करना नामुमकिन लगता है’, श्रीलंका के ODI क्रिकेट में दूसरे सबसे बड़े रन चेज मुरीद हुए मोहम्मद अजहरुद्दीन

इंग्लैंड के खिलाफ जीत का जश्न मनाते श्रीलंकाई खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/cricinfo)
Mohammad Azharuddin praises Sri Lanka: तेलंगाना के कैबिनेट मिनिस्टर और पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने इंग्लैंड के खिलाफ जबरदस्त रन चेज के लिए श्रीलंका की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज के जमाने के क्रिकेट में 400 रन के टारगेट का पीछा करना पूरी तरह से नामुमकिन लगता है। उन्होंने इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक की भी विस्फोटक दोहरे शतक के लिए तारीफ की और टेस्ट क्रिकेट को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।
अजहरुद्दीन ने कहा कि इंग्लैंड के बड़े टोटल के बावजूद श्रीलंका का लड़ते रहने का पक्का इरादा तारीफ के काबिल है। हाई-स्कोरिंग मैच ने क्रिकेट फैंस के लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट किया। अजहर ने कहा मुझे तो 400 बिल्कुल भी असली नहीं लगता, लेकिन आजकल क्रिकेट ऐसा हो गया है। मैं श्रीलंकाई टीम को बहुत-बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने उम्मीद रखी कि हम भी जीत सकते हैं और हम भी इतना बड़ा स्कोर बना सकते हैं। वरना, अगर आप उम्मीद छोड़ देते हैं, तो ऐसा स्कोर नहीं बनता। हैरी ब्रूक ने भी बहुत अच्छा खेला, मैं उन्हें भी बधाई देता हूं। यह बहुत अच्छा मैच था, मेरा मतलब है कि यह एंटरटेनमेंट था। यह पब्लिक के लिए बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट था।
श्रीलंका की इस बड़ी कामयाबी पर बात करते हुए भारत के पूर्व कप्तान ने 2006 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साउथ अफ्रीका के ऐतिहासिक सफल चेज का जिक्र करते हुए कहा कि वनडे क्रिकेट में ऐसे असाधारण रन चेज बहुत कम होते हैं। लेकिन, 400 का पीछा करते हुए, मुझे लगता है कि यह शायद दूसरी बार हुआ है। इससे पहले साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक मैच हुआ था, तब भी ऐसा हुआ था। यह क्रिकेट के लिए अच्छा है। लोग आते हैं और एन्जॉय करते हैं, जितना लोग एन्जॉय करते हैं, उन्हें करना भी चाहिए।
अजहरुद्दीन ने इस बात पर भी जोर दिया कि मॉडर्न क्रिकेट में हाई-स्कोरिंग मैच और अग्रेसिव बैटिंग आम हो गई है, लेकिन ट्रेडिशनल टेस्ट फॉर्मेट को ध्यान और बढ़ावा मिलना जारी रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं यह कहना चाहूंगा कि टेस्ट क्रिकेट को भी प्रमोट किया जाना चाहिए। क्रिकेट का मुख्य फॉर्मेट टेस्ट है। भारत के पूर्व कप्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 में जीत पर भारतीय क्रिकेट टीम को बधाई भी दी। घर से बाहर उनके प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की तारीफ की और उम्मीद जताई कि भारत टी20 और वनडे दोनों सीरीज जीतेगा।
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