India vs New Zealand 2nd T20I Playing 11 Prediction: भारत ने गुरुवार को 226 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दो गेंद शेष रहते रोमांचक जीत के साथ पांच टी20 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब सीरीज का दूसरा मुकाबला भी शनिवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल ग्राउंड में ही खेला जाएगा। जहां की पाटा विकेट पर एक बार फिर रनों का अंबार देखने को मिल सकता है। श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम इंडिया में मिचेल सेंटनर की कप्तानी वाली न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 में अपनी बढ़त को 2-0 तक बढ़ाने की उम्मीद करेगी। ऐसे में अय्यर दो बदलावों के साथ इस मुकाबले में उतरना चाहेंगे।