ODI में T20 की तरह पिटकर गेंद से शतक लगाने वाले सैम कुरेन पर बुरी तरह भड़के इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक

Sri Lanka vs England: श्रीलंका और इंग्लैंड के बीच रावलपिंडी गुरुवार को ट्राई-सीरीज में बेहद रोमांचक मुकाबला खेला गया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने कप्तान हैरी ब्रूक के महज 116 गेंदों पर 21 चौके और 10 की मदद से 202 रन की बदौलत 4 विकेट पर 429 रन बनाए। इसके जवाब में श्रीलंका की ओर से भी जबरदस्‍त बल्‍लेबाजी हुई उसने पवन रथनायके की 106 गेंदों पर 130 रन की पारी के दम पर 1 गेंद शेष रहते 2 विकेट से जीत दर्ज की। अपना दोहरा शतक बेकार जाने के बाद इंग्‍लैंड के कप्‍तान हैरी ब्रूक काफी नाराज नजर आए। उन्‍होंने इस हार के लिए अपने गेंदबाजों खासतौर पर सैम कुरेन को इस हार के लिए जिम्‍मेदार ठहराया, जिन्‍होंने अपने 9 ओवर के स्‍पेल में 11.40 की इकॉनमी से 103 रन लुटा डाले।