SA vs AUS 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी से जीतने के बावजूद नहीं हुआ साउथ अफ्रीका को फायदा, देखें लेटेस्ट WTC पॉइंट्स टेबल

खेल के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को हार टालने के लिए 90 ओवर खेलना था। हालांकि शुरुआत में बारिश ने साथ दिया लेकिन जब एक बार खेल शुरू हो गया, तो धीरे धीरे साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और मार्को यानसन ने जोश हेजलेवुड को आउट कर साउथ अफ्रीका की जीत की मुहर लगा दी। यानसेन ने इस मुकाबले में गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। 85 रन की धमाकेदार पारी खेलने के अलावा उन्होंने मैच में 6 विकेट चटकाए।