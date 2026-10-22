SA vs AUS 2nd Test: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी से जीतने के बावजूद नहीं हुआ साउथ अफ्रीका को फायदा, देखें लेटेस्ट WTC पॉइंट्स टेबल

टेम्बा बावुमा (फोटो- IANS)
WTC 2025-27 Points Table Update: गुरुवार को साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टेस्ट में पारी और 31 रन से हराकर सीरीज में 1-1 से बराबरी हासिल कर ली। 179 रन की पारी खेलने वाले साउथ अफ्रीकी कप्तान टेम्बा बावुमा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। हालांकि इस जीत के बावजूद साउथ अफ्रीका अंक तालिका में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। हार के बावजूद ऑस्ट्रेलिया टॉप पर कायम है। न्यूजीलैंड की टीम दूसरे स्थान पर है।
खेल के पांचवें दिन ऑस्ट्रेलिया को हार टालने के लिए 90 ओवर खेलना था। हालांकि शुरुआत में बारिश ने साथ दिया लेकिन जब एक बार खेल शुरू हो गया, तो धीरे धीरे साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों ने मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू की और मार्को यानसन ने जोश हेजलेवुड को आउट कर साउथ अफ्रीका की जीत की मुहर लगा दी। यानसेन ने इस मुकाबले में गेंद और बल्ले से कमाल का प्रदर्शन किया। 85 रन की धमाकेदार पारी खेलने के अलावा उन्होंने मैच में 6 विकेट चटकाए।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत (PCT)
|ऑस्ट्रेलिया
|12
|9
|3
|0
|108
|75.00%
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|52
|72.22%
|दक्षिण अफ्रीका
|6
|4
|2
|0
|48
|66.67%
|बांग्लादेश
|6
|3
|2
|1
|40
|55.56%
|भारत
|11
|5
|4
|2
|68
|51.52%
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|1
|74
|38.54%
|श्रीलंका
|6
|1
|2
|3
|24
|33.33%
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|8
|2
|30
|20.83%
|पाकिस्तान
|9
|2
|7
|0
|5
|4.63%
इस मुकाबले से पहले साउथ अफ्रीका की जीत प्रतिशत 60 थी, जो बढ़कर 66.67 हो गई है लेकिन पोजिशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। हालांकि साउथ अफ्रीका अगर आखिरी मैच जीत लेती है तो वह 71.43 जीत प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। न्यूजीलैंड को बिना मैच खेले फायदा हो जाएगा और उसे पहला स्थान मिल जाएगा और ऑस्ट्रेलिया सीधे तीसरे स्थान पर चली जाएगी और उसकी जीत प्रतिशत घटकर 69.23 हो जाएगी।
|टीम
|मैच
|जीते
|हारे
|ड्रॉ
|अंक
|जीत प्रतिशत (PCT)
|ऑस्ट्रेलिया
|11
|9
|2
|0
|108
|81.82%
|न्यूजीलैंड
|6
|4
|1
|1
|52
|72.22%
|दक्षिण अफ्रीका
|5
|3
|2
|0
|36
|60.00%
|बांग्लादेश
|6
|3
|2
|1
|40
|55.56%
|भारत
|11
|5
|4
|2
|68
|51.52%
|इंग्लैंड
|16
|7
|8
|1
|74
|38.54%
|श्रीलंका
|6
|1
|2
|3
|24
|33.33%
|वेस्टइंडीज
|12
|2
|8
|2
|30
|20.83%
|पाकिस्तान
|9
|2
|7
|0
|5
|4.63%
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