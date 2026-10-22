IND vs NZ: श्रेयस अय्यर से मैच में हो गई थी बड़ी गलती, लेकिन नमन धीर ने नहीं बनने दिया कप्तान को ‘विलेन’

IND vs NZ 1st T20 Highlights and Score: क्राइस्टचर्च में खेले गए पांच मैचों की टी20 सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय टीम ने 226 रन के लक्ष्य को हासिल कर रिकॉर्ड चेज दर्ज कर लिया। लेकिन इस मुकाबले में श्रेयस अय्यर से एक ऐसी गलती हो गई थी, जिसकी वजह से टीम इंडिया हार भी सकती थी, लेकिन नमन धीर ने 15 गेंदों में 2 छक्के और 5 चौकों की मदद से 280 के स्ट्राइक रेट से 42 रन बनाकर न्यूजीलैंड के मुंह से मैच छीन लिया। मैच जीतने के बाद श्रेयस अय्यर की गलती पर भी पर्दा पड़ गया।