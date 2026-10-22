IND vs NZ: 226 रन भी नहीं बचा पाया न्यूजीलैंड, मिचेल सेंटनर ने बताया भारत के किन खिलाड़ियों ने छीना मैच

इस मुकाबले में भारतीय टीम 226 रन के लक्ष्य का पीछी करने उतरी। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मिलकर पहले विकेट के लिए सिर्फ 5.5 ओवर में 93 रन जोड़े। अभिषेक 12 गेंदों में 2 चौके और 3 छक्कों की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। नंबर तीन पर प्रमोट किए गए तिलक वर्मा बल्ले से कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके और सिर्फ 6 रन बनाकर आउट हुए। संजू सैमसन ने 23 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उन्होंने 33 गेंदों की अपनी पारी में 8 चौके और 4 छक्कों की मदद से 67 रन बनाए। इन दोनों ने ही मैच का रुख तय कर दिया था और टीम इंडिया ने बीच में मैच फंसने के बावजूद जीत हासिल कर ली।