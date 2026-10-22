क्राइस्टचर्च में तूफानी पारी के बाद संजू सैमसन ने खोला बड़ा राज, बताया कैसे दूसरी पारी में पिच ने बदला रुख

भारतीय क्रिकेटर संजू सैमसन। (Photo- ANI)
Sanju Samson on NZ vs IND 1st T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार को क्राइस्टचर्च में पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया। भारत ने इस मैच में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया। भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड से मिले 226 रनों के लक्ष्य को 2 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। भारत की इस जीत में शानदार प्रदर्शन करने वाले सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया।
31 वर्षीय भारतीय सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन ने मैच के बाद एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि भारतीय टीम को जीत कैसे मिली। उन्होंने कहा, 'बहुत अच्छा लग रहा है। निश्चित रूप से योगदान देना और अंत में जीतने वाली टीम का हिस्सा बनना बहुत अच्छा लगता है। मैं जीत में योगदान देकर खुश हूं।'
पिच के बदलते मिजाज और टीम की जीत में इसके योगदान के बारे में उन्होंने कहा, 'मैच के दौरान बहुत कुछ हो रहा था। मैं और अभिषेक सकारात्मक इरादे के साथ बल्लेबाजी करना चाहते थे। जब आप विकेटकीपिंग कर रहे होते हैं, तो आपके दिमाग में अपनी बल्लेबाजी का भी ख्याल चलता रहता है। पहली पारी में गेंद सही लेंथ से नहीं आ रही थी, लेकिन दूसरी पारी में ओस के कारण गेंद बल्ले पर काफी बेहतर तरीके से आ रही थी।'
न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी20 इंटरनेशनल मैच में जीत के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि जब टीम ने गेंदबाजी शुरू की, तब ऐसा लगा कि पिच थोड़ी धीमी खेल रही थी। गेंद पिच पर रुककर आ रही थी। टीम के गेंदबाज सही हार्ड लेंथ पर गेंदबाजी करने के बजाय थोड़ी आगे गेंद डाल रहे थे।
हालांकि, जैसे-जैसे मुकाबला आगे बढ़ा, यह देखने को मिला कि ओस के कारण गेंद पिच पर तेजी से फिसलने लगी। इससे बल्लेबाजी करना आसान हुआ और भारतीय टीम लक्ष्य हासिल करने में सफल रही। पावरप्ले के छह ओवरों में 80 से 85 रन बना लेना शानदार शुरुआत होती है।
भारतीय ओपनर संजू सैमसन ने इस मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट लगाए और स्टेडियम में मौजूद क्रिकेट प्रशंसकों का खूब मनोरंजन किया। संजू सैमसन ने 33 गेंदों में 67 रन बनाए। अपनी पारी के दौरान उन्होंने 8 चौके और 4 छक्के लगाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 203.03 रहा।
गौरतलब है कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम ने 19.4 ओवर में 6 विकेट खोकर 230 रन बनाए और लक्ष्य हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड की ओर से ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 82 रनों की पारी खेली, जबकि भारत की ओर से संजू सैमसन ने शानदार अर्धशतक जड़ा।
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