अर्शदीप सिंह ने की जसप्रीत बुमराह की बराबरी, न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान पर उतरते ही हासिल की उपलब्धि

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टी-20 इंटरनेशनल मुकाबले से पहले अर्शदीप सिंह ने 99 मैचों में 8.62 की इकॉनमी रेट और 20.30 की औसत से कुल 145 विकेट चटकाए थे। इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 51 रन देकर पांच विकेट रहा है। उन्होंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए दो बार चार विकेट लेने का कारनामा भी किया है। अर्शदीप सिंह टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारत के लिए सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। इस सूची में दूसरे स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जिन्होंने 100 टी-20 इंटरनेशनल मैचों में 6.52 की इकॉनमी रेट से कुल 126 विकेट लिए हैं।