ऑस्ट्रेलियाई पेसर मेगन शट को बड़ा झटका, दो मैचों के लिए सस्पेंड

33 वर्षीय ऑस्ट्रेलियाई महिला तेज गेंदबाज मेगन शट ने 4 महिला टेस्ट मैचों में कुल 9 विकेट लिए हैं। टेस्ट क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 26 रन देकर 4 विकेट है। वहीं, उन्होंने 114 महिला वनडे मैचों में 4.23 की इकॉनमी रेट और 23.07 की औसत से कुल 158 विकेट लिए हैं। महिला वनडे क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 19 रन देकर 5 विकेट है। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों की बात करें तो मेगन शट ने 126 मैचों में 6.39 की इकॉनमी रेट और 17.84 की औसत से कुल 152 विकेट लिए हैं। महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 15 रन देकर 5 विकेट है।