NZ vs IND 1st T20I: भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी, टीम में 2 फेरबदल, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी को मौका नहीं

New Zealand vs India 1st T20I: New Zealand vs India 1st T20I: न्‍यूजीलैंड के दौरे पर पांच मैचों की टी20 सीरीज का आगाज गुरुवार को क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल से हो गया है। सीरीज के पहले मुकाबले में भारत के कप्‍तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अय्यर ने कहा कि हम विकेट कैसा खेलेगा, कितना बाउंस देगा, इसका ठीक-ठाक अंदाजा लगाना चाहते हैं और उसी के आधार पर हमने यह फैसला लिया। टीम की यहां तक की यात्रा कैसी रही? इस पर उन्‍होंने कहा कि काफी अच्छी रही। कई लोगों को कंडीशन-मौसम और खासकर समय के अंतर की आदत डालने में थोड़ा समय लगा। लेकिन, कोई शिकायत नहीं हम प्रोफेशनल्स हैं। ड्रेसिंग रूम में यह बात हर कोई जानता है। हमने प्‍लेइंग इलेवन में दो बदलाव किए हैं। नीतीश रेड्डी शिवम दुबे की जगह और मयंक यादव प्रिंस यादव की जगह आए हैं।