IND vs NZ: न रोहित शर्मा न विराट कोहली, न्यूजीलैंड के खिलाफ गरजता है इस बल्लेबाज का बल्ला, आंकड़े देख रह जाएंगे हैरान

हालांकि, जो खिलाड़ी अभी टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल हैं, उनमें सबसे ज्यादा रन ईशान किशन के नाम हैं। उन्होंने 12 मैचों में 31 की औसत से 372 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 162 का रहा है। भारतीय टीम के स्क्वाड में अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने लगभग 47 की औसत से 234 रन बनाए हैं और तीन अर्धशतक भी लगाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 248 का रहा है। वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 13 मैचों में 25 की औसत से 225 रन बनाए हैं। उनके इस आंकड़े को अच्छा नहीं कहा जा सकता है।