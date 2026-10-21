21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

IND vs NZ: न रोहित शर्मा न विराट कोहली, न्यूजीलैंड के खिलाफ गरजता है इस बल्लेबाज का बल्ला, आंकड़े देख रह जाएंगे हैरान

India vs New Zealand T20 Series 2026: ईशान किशन के पास न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका है। वह सूर्यकुमार यादव और रोहित शर्मा को पीछे छोड़ सकते हैं।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 21, 2026

IND vs NZ T20

ईशान किशन और संजू सैमसन (फोटो- IANS)

IND vs NZ T20 Series 2026: टीम इंडिया न्यूजीलैंड दौरे पर है और वहां उसे पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। अब तक खेले गए मुकाबलों में टीम इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। साथ ही, न्यूजीलैंड में भी भारतीय टीम के खिलाफ न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है और इसकी वजह है भारतीय टीम के बल्लेबाज। कीवी टीम के खिलाफ टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला बल्लेबाज स्कॉड में शामिल नहीं है लेकिन एक बल्लेबाज है, जो कई रिकॉर्ड्स तोड़ सकता है।

टॉप 2 बल्लेबाज स्कॉड में ही नहीं

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों में सूर्यकुमार यादव 526 रन बनाकर पहले स्थान पर हैं, तो रोहित शर्मा 511 रनों के साथ दूसरे स्थान पर हैं। हालांकि, ये दोनों ही क्रिकेटर अब टी20 टीम में नहीं हैं। इसके अलावा केएल राहुल ने 322 रन बनाए हैं, तो विराट कोहली ने 311, जबकि हार्दिक पंड्या 260 रन बना चुके हैं। अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 6 मैचों में 234 रन बनाए हैं, जबकि श्रेयस अय्यर ने 13 मैचों में 225 रन बनाए हैं।

हालांकि, जो खिलाड़ी अभी टीम इंडिया के स्क्वाड में शामिल हैं, उनमें सबसे ज्यादा रन ईशान किशन के नाम हैं। उन्होंने 12 मैचों में 31 की औसत से 372 रन बनाए हैं, जिसमें एक शतक और दो अर्धशतकीय पारियां शामिल हैं। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 162 का रहा है। भारतीय टीम के स्क्वाड में अभिषेक शर्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने लगभग 47 की औसत से 234 रन बनाए हैं और तीन अर्धशतक भी लगाए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ अभिषेक शर्मा का स्ट्राइक रेट 248 का रहा है। वहीं, कप्तान श्रेयस अय्यर ने 13 मैचों में 25 की औसत से 225 रन बनाए हैं। उनके इस आंकड़े को अच्छा नहीं कहा जा सकता है।

सूर्या के एक और रिकॉर्ड पर ईशान कि नजर

ऐसे में ईशान किशन एक बार फिर से भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में रनों का अंबार लगा सकते हैं और वह रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव के रिकॉर्ड को भी तोड़ सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए ईशान किशन को इस सीरीज में 155 रन बनाने होंगे। साथ ही ईशान सिर्फ 7 रन बनाते ही एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन जाएंगे। ये रिकॉर्ड भी सूर्यकुमार यादव के नाम है, जिन्होंने 2022 में ये कारनामा किया था।

टी20 सीरीज का पहला और दूसरा मुकाबला क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा। दोनों मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे से शुरू होंगे। इन मैचों को भारत में सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क और फ्री डिश के डीडी स्पोर्ट्स चैनल पर लाइव देखा जा सकता है। इसके अलावा सोनी लिव ऐप और सोनी लिव की वेबसाइट पर इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग भी उपलब्ध होगी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा टी20I रन

भारतीय बल्लेबाजमैचरनऔसतशतकअर्धशतकस्ट्राइक रेट
सूर्यकुमार यादव1452652.6014170.22
रोहित शर्मा1751134.0606141.16
ईशान किशन1237231.0012162.44
केएल राहुल832246.0003137.60
विराट कोहली1031134.5502138.83
हार्दिक पंड्या1926020.0000130.65
अभिषेक शर्मा623446.8003248.93
श्रेयस अय्यर1322525.0001124.30
एमएस धोनी1122337.1600111.50

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

21 Oct 2026 09:22 pm

Published on:

21 Oct 2026 09:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ: न रोहित शर्मा न विराट कोहली, न्यूजीलैंड के खिलाफ गरजता है इस बल्लेबाज का बल्ला, आंकड़े देख रह जाएंगे हैरान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

SA vs AUS 2nd Test: साउथ अफ्रीका और जीत के बीच खड़े हैं ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया पर मंडरा रहा पारी हार का खतरा

AUS vs SA
क्रिकेट

IND vs NZ T20 Record: जिस मैदान पर खेले जाएंगे टी20 सीरीज के 5 में से 2 मैच, वहां न्यूजीलैंड का ही रिकॉर्ड अच्छा नहीं

IND vs NZ
क्रिकेट

IND vs NZ: न्यूजीलैंड सीरीज में टीम इंडिया के सामने नई मुसीबत, पूर्व क्रिकेटर ने पहले ही कर दिया आगाह

india vs new zealand
क्रिकेट

SA vs AUS: 99 रन पर कंगारुओं को ढेर साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, 56 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को दिया फॉलोअन

SA vs AUS
क्रिकेट

IND vs NZ T20: ईशान किशन पहले ही टी20 में कर सकते हैं बड़ा कारनामा, दांव पर सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

Ishan Kishan
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.