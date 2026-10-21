IND vs NZ T20: ईशान किशन पहले ही टी20 में कर सकते हैं बड़ा कारनामा, दांव पर सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड

ईशान किशन 7 रन बनाते ही टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सूर्यकुमार यादव का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, जिन्होंने 2022 में 31 मैचों की 31 पारियों में 1164 रन बनाए थे। उस दौरान सूर्यकुमार का औसत लगभग 47 का रहा था और स्ट्राइक रेट 188 का। सूर्यकुमार यादव ने साल 2022 में 9 अर्धशतकीय और दो शतकीय पारियां खेली थीं। इस दौरान वह दो बार शून्य पर भी आउट हुए थे। ईशान किशन अब तक 34 पारियों में 1158 रन बना चुके हैं, जिसमें उनका हाई स्कोर 103 रन रहा है। हालांकि, उनका औसत सिर्फ 37 का रहा है और स्ट्राइक रेट भी सूर्यकुमार यादव से कम यानी 172 का रहा है। ईशान किशन ने अब तक एक शतकीय पारी खेली और 8 अर्धशतक लगाए हैं, जबकि दो बार वह भी शून्य पर आउट हो चुके हैं।