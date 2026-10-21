SA vs AUS: 99 रन पर कंगारुओं को ढेर साउथ अफ्रीका ने रचा इतिहास, 56 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया को दिया फॉलोअन

SA vs AUS 2nd Test Day 4 Update: गकेबराह में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में सिर्फ 99 रन ही बना सकी। जिसकी वजह से उन्हें फॉलोअन खेलने पर मजबूर होना पड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 56 साल के बाद ऑस्ट्रेलिया फॉलोअन खेलने पर मजबूर हुई है। इससे पहले 1970 में डरबन टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया फॉलोअन खेली थी। हालांकि आखिरी बार वह 2019 में सिडनी टेस्ट में इंडिया के खिलाफ फॉलोअन खेलने पर मजबूर हुई थी, जबकि घर से बार साल 2005 में इंग्लैंड के खिलाफ कंगारुओं की ये हालत हुई थी।