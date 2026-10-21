NZ vs IND 1st T20I: भारत-न्यूजीलैंड के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

New Zealand vs India: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी। भले ही भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही हो, लेकिन न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उसके लिए यह दौरा आसान नहीं रहने वाला है।