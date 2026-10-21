21 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

क्रिकेट

NZ vs IND 1st T20I: भारत-न्यूजीलैंड के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला गुरुवार को खेला जाएगा। भारतीय समयानुसार ये मुकाबले दोपहर 12ः30 बजे से शुरू होंगे। जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 21, 2026

India tour of New Zealand 2026

श्रेयस अय्यर और मिचेल सैंटनर। (Photo- X/@BLACKCAPS)

New Zealand vs India: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी-20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम का नेतृत्व श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी। भले ही भारतीय टीम मजबूत नजर आ रही हो, लेकिन न्यूजीलैंड की परिस्थितियों में उसके लिए यह दौरा आसान नहीं रहने वाला है।

भुवनेश्वर कुमार को मिलेगा मौका?

भारतीय टी-20 इंटरनेशनल टीम में भुवनेश्वर कुमार की वापसी हुई है। ऐसे में न्यूजीलैंड की तेज गेंदबाजों के अनुकूल पिच पर उन्हें प्लेइंग इलेवन में मौका मिल सकता है। वहीं, वैभव सूर्यवंशी को एक बार फिर बाहर बैठना पड़ सकता है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ टी-20 इंटरनेशनल सीरीज में शानदार प्रदर्शन करने वाली संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की ओपनिंग जोड़ी को बरकरार रखा जा सकता है। तीसरे नंबर पर ईशान किशन और चौथे नंबर पर श्रेयस अय्यर को उतारा जा सकता है।

तिलक वर्मा पांचवें और नमनधीर छठे क्रम पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। टीम में नितीश कुमार रेड्डी की जगह शिवम दुबे को मौका मिल सकता है। स्पिन विभाग में अक्षर पटेल को शामिल किया जा सकता है। भारतीय टीम क्राइस्टचर्च की पिच पर चार तेज गेंदबाजों के साथ मैदान पर उतर सकती है। इसके लिए भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप सिंह के अलावा प्रिंस यादव पर भी भरोसा जताया जा सकता है।

फिन एलन पर रहेगी भारत की नजर

न्यूजीलैंड के ओपनर फिन पर भारतीय गेंदबाजों की नजर रहेगी। वो अकेले दम पर मैच जिताने की काबिलियत रखते हैं। वहीं मध्य क्रम में ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल टीम के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। गेंदबाजी में कप्तान मिचेल सैंटनर, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन अहम भूमिका निभा सकते हैं।

भारतीय टीम की संभावित प्लेइंग-11

संजू सैमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव

न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11

डेवन कॉन्वे, फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर / बल्लेबाज), ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, बेवोन जैकब्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मैट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, एडम मिलने /जैकब डफ़ी।

IND vs NZ 1st T20I: हेगले ओवल में बैटर्स मचाएंगे धमाल या पेसर्स का होगा दबदबा? जानें पिच और मौसम का हाल

ये भी पढ़ें
Team India in T20I series against New Zealand

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Updated on:

21 Oct 2026 12:14 pm

Published on:

21 Oct 2026 12:12 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / NZ vs IND 1st T20I: भारत-न्यूजीलैंड के बीच होगी कांटे की टक्कर, जानें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश और नेपाल में होगा U-19 महिला T20 वर्ल्डकप, खिताब के लिए भिड़ेंगी 16 टीमें

ICC WOMEN'S U19 T20 WORLD CUP 2027.
क्रिकेट

NZ vs IND 1st T20I Records: क्राइस्टचर्च में कैसा रहा है रिकॉर्ड? मैच से पहले जानें अहम आंकड़े

New Zealand vs India 1st T20I
क्रिकेट

IND vs NZ 1st T20I: हेगले ओवल में बैटर्स मचाएंगे धमाल या पेसर्स का होगा दबदबा? जानें पिच और मौसम का हाल

Team India in T20I series against New Zealand
क्रिकेट

PAK vs ENG: अराफात मिन्हास ने 6 विकेट लेकर मचाई सनसनी, पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 10 साल बाद चटाई धूल

Arafat Minhas
क्रिकेट

INDW vs ZIMW: फाइनल टी20 से दुनिया की बेस्ट स्पिनर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर, कप्तान ने बताई वजह

INDW vs ZIMW
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.