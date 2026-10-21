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IND vs NZ 1st T20I: हेगले ओवल में बैटर्स मचाएंगे धमाल या पेसर्स का होगा दबदबा? जानें पिच और मौसम का हाल

IND vs NZ 1st T20I Pitch Report &amp; Weather Report: भारत-न्यूजीलैंड पहले टी20 मैच में कैसी रहेगी हेगले ओवल की पिच? जानें बल्लेबाजों का दबदबा रहेगा या तेज गेंदबाज बरपाएंगे कहर, साथ ही क्राइस्टचर्च के मौसम पूर्वानुमान।
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भारत

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Satya Brat Tripathi

Oct 21, 2026

Team India in T20I series against New Zealand

भारतीय क्रिकेट टीम (Photo- X/@BCCI)

IND vs NZ 1st T20I Weather Report: न्यूजीलैंड और भारत के बीच पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेली जानी है। दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला 22 अक्टूबर को भारतीय समयानुसार दोपहर 12:30 बजे क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल में खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे, जबकि न्यूजीलैंड की कमान मिचेल सैंटनर के हाथों में होगी। दोनों टीमें सीरीज की शुरुआत जीत के साथ करना चाहेंगी। ऐसे में दोनों टीमों की नजर क्राइस्टचर्च स्थित हेगले ओवल की पिच के मिजाज और मौसम पर टिकी होगी।

हेगले ओवल की पिच रिपोर्ट (Hagley Oval Pitch Report)

न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च स्थित हेगले ओवल स्टेडियम की पिच आमतौर पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी, दोनों के लिए संतुलित मानी जाती है। मैच की शुरुआत में नई गेंद से गेंदबाजों को मदद मिलती है। स्विंग, सीम मूवमेंट और अच्छे उछाल के चलते शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हालांकि, धीरे-धीरे पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो जाती है और गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है। इसका फायदा बल्लेबाज उठा सकते हैं। वहीं, इस पिच पर स्पिनरों को आमतौर पर ज्यादा मदद नहीं मिलती।

यहां टॉस जीतने वाली टीम आमतौर पर पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। इस मैदान पर सर्वोच्च स्कोर 236 रन है, जो इंग्लैंड ने 20 अक्टूबर 2025 को मेजबान न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया था। उस मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम 18 ओवर में 171 रन पर ऑलआउट हो गई थी और इंग्लैंड ने 65 रन से जीत दर्ज की थी। इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए सर्वोच्च स्कोर 177 रन है, जिसे पाकिस्तान ने 13 अक्टूबर 2022 को बांग्लादेश के खिलाफ हासिल किया था।

इसके अलावा, पाकिस्तान ने 21 जनवरी 2024 को इस मैदान पर 134 रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक बचाव किया था। उस मुकाबले में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 42 रन से हराया था। न्यूजीलैंड की टीम 92 रन पर ऑलआउट हो गई थी।

क्राइस्टचर्च का मौसम (Christchurch Weather Report)

बीबीसी वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक, 22 अक्टूबर को क्राइस्टचर्च में मौसम साफ और सुहावना रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हल्की हवाएं चल सकती हैं और बारिश की आशंका बेहद कम है। ऐसे में न्यूजीलैंड और भारत के बीच होने वाले मुकाबले में मौसम के कारण किसी तरह की बाधा आने की संभावना कम है।

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Updated on:

21 Oct 2026 09:20 am

Published on:

21 Oct 2026 09:20 am

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 1st T20I: हेगले ओवल में बैटर्स मचाएंगे धमाल या पेसर्स का होगा दबदबा? जानें पिच और मौसम का हाल

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