INDW vs ZIMW: फाइनल टी20 से दुनिया की बेस्ट स्पिनर टीम इंडिया की प्लेइंग 11 से बाहर, कप्तान ने बताई वजह

टॉस जीतने के बाद भारतीय कप्तान स्मृति मंधाना ने कहा, "हम आज पहले बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि हम मिडिल ऑर्डर को खेलने का ज्यादा समय देना चाहते हैं। टी20 क्रिकेट में हमें सकारात्मक होकर खेलना होगा। मैंने कोई खास स्कोर नहीं सोचा है, लेकिन हम 180 से ज्यादा रन बनाने की कोशिश करेंगे। हम खिलाड़ियों को ज्यादा समय देना चाहते हैं। श्री चरणी आराम कर रही हैं और उनकी जगह प्रेमा रावत को शामिल किया गया है। जब आपके पास शेफाली, ऋचा घोष और हरमनप्रीत कौर जैसी खिलाड़ी हों, तो निश्चित रूप से ज्यादा छक्के देखने को मिलेंगे।"