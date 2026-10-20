Ranji Trophy 2026-27: 3 दिन में ही डिफेंडिंग चैंपियन जम्मू-कश्मीर ने टेके घुटने, 2024-25 की चैंपियन ने चटाई धूल

Jammu Kashmir vs Vidarbha, Ranji Trophy 2026-27:रणजी ट्रॉफी 2026-27 के ग्रुप ए मुकाबले में विदर्भ ने डिफेंडिंग चैंपियन जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रोमांचक जीत हासिल की। पहले बल्लेबाजी करते हुए जम्मू-कश्मीर की टीम ने पहली पारी में 260 और दूसरी पारी में 123 रन बनाए, जबकि विदर्भ ने पहली पारी में 305 रन बनाए थे, जिससे उसे 45 रन की बढ़त मिल गई थी। लेकिन दूसरी पारी में जम्मू-कश्मीर के सिर्फ 123 रन पर ढेर हो जाने की वजह से विदर्भ की जीत और आसान लगने लगी और 81 रन के लक्ष्य को विदर्भ ने 7 विकेट खोकर हासिल कर लिया।