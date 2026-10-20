NZ vs IND: ईशान किशन के बाद अब अभिषेक शर्मा की बारी, T20I में इस साल ऐसा करने वाले बनेंगे दूसरे भारतीय

New Zealand vs India: भारतीय क्रिकेट टीम पांच टी-20 इंटरनेशनल मैचों की सीरीज खेलने के लिए न्यूज़ीलैंड दौरे पर पहुंच चुकी है। भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच पहला टी-20 इंटरनेशनल मुकाबला 22 अक्टूबर को खेला जाएगा। दोनों टीमें जीत के साथ सीरीज़ की शुरुआत करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगी। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है। इन सबके बीच भारतीय प्रशंसकों की निगाहें अभिषेक शर्मा पर होंगी, जो एक बड़े रिकॉर्ड की दहलीज पर खड़े हैं। इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए उन्हें सिर्फ़ 44 रनों की जरूरत है।