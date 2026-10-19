PAK vs ENG: 10 साल से इंग्लैंड के खिलाफ जीत के लिए तरह रहा पाकिस्तान, 20 साल हो गए कोई सीरीज जीते, देखें आंकड़े

2016 में अगस्त-सितंबर में इंग्लैंड दौरे पर गई पाकिस्तान की टीम पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले चार मुकाबलों में बुरी तरह हार गई थी, लेकिन पांचवें मुकाबले में उसने इंग्लैंड को चार विकेट से हरा दिया। उसके बाद दोनों टीमें 2019 के वर्ल्ड कप से पहले फिर से आमने-सामने हुईं, जहां इंग्लैंड ने पाकिस्तान को पांच मैचों की सीरीज में 4-0 से हराया। फिर 2021 में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई और इस बार भी 3-0 से हार गई। ट्राई सीरीज के दूसरे मुकाबले में पाकिस्तान की टीम जीतकर 10 सालों से चले आ रहे इंग्लैंड के विजय रथ को रोकना चाहेगी। हालांकि पाकिस्तान को इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज जीते 20 साल हो चुके हैं। आखिरी बार 2005-06 में उसने इंग्लैंड के खिलाफ 3-2 से सीरीज जीती थी।