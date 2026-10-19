BCCI का एक फैसला और रोहित शर्मा का वर्ल्डकप खेलना हो गया लगभग तय, अब छट गए संकट के बादल

लेकिन अजीत अगरकर की अगुवाई वाली चयन समीति के रहते रोहित शर्मा के वर्ल्डकप खेलने पर संकट के बादल मंडराते रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार रोहित शर्मा और विराट कोहली के वर्ल्डकप 2027 में खेलने को लेकर सवाल किए गए लेकिन अजीत अगरकर ने कभी भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सितंबर 2026 में अगरकर का कार्यकाल खत्म हुआ और रोहित शर्मा की आधी टेंशन भी खत्म हो गई। अब प्रज्ञान ओझा के इशारे पर टीमें चुनी जाएंगी और दोनों के रिश्तों को देखते हुए लगता नहीं है कि अब रोहित शर्मा के 2027 वर्ल्डकप खेलने पर किसी तरह का खतरा मंडराने वाला है। बशर्ते वह फिट रहें और फॉर्म उनका बरकरार हो।