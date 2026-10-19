Ranji Trophy: उत्तर प्रदेश के 202 के बाद ताश के पत्तों की तरह महज 164 के स्कोर पर ढेर हुई गोवा, जीशान अंसारी ने खोला पंजा

Ranji Trophy 2026-27: रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट ग्रुप में 20वां मुकाबला कानपुर के ग्रीन पार्क स्‍टेडियम में उत्‍तर प्रदेश और गोवा के बीच खेला जा रहा है। इस मुकाबले यूपी ने जहां रिंकू सिंह के शतक की बदौलत अपनी पहली पारी में पहले दिन 202 रन बनाए थे। वहीं, इसके जवाब में गोवा की टीम दूसरे दिन ताश के पत्‍तों की तरह महज 164 रन पर ढेर हो गई है। गोवा इतनी जल्‍दी समेटने में जीशान अंसारी ने अहम भूमिका निभाई। उन्‍होंने 15 ओवर में सिर्फ 45 रन देते हुए पांच विकेट हॉल अपने नाम किया।