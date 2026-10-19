भारतीय महिला टीम। (फोटो सोर्स: एक्स@/BCCI)
India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 102 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारतीय महिला टीम ने शेफाली वर्मा के 25 गेंदों पर विस्फोटक अर्धशतक (55) और कप्तान स्मृति मंधाना के 25 गेंदों पर नाबाद 47 रन की तूफानी पारी के दम पर महज 8.5 ओवर में जीत हासिल दर्ज की। इस तरह भारत ने सीरीज पर भी 2-0 से कब्जा कर लिया है। टीम इंडिया की ये जीत 67 गेंदें शेष रहते आई है, जिसके साथ उसने महिला टी20 इंटरनेशनल में वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।
आपको बता दें कि महिला टी20 इंटरनेशनल में 100 ज्यादा के रन चेज में सबसे ज्यादा 67 गेंदें बाकी रहते हुए जीत दर्ज करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड अब भारत के नाम दर्ज हो गया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड वेस्टइंडीज की महिला टीम के नाम दर्ज था, जब उसने 5 अक्टूबर 2026 को जिम्बाब्वे के खिलफ 65 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज की थी। इस मामले में तीसरे नंबर पर इंग्लैंड की महिला टीम है। इंग्लिश टीम ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2024 में 60 गेंद शेष रहते जीत दर्ज की थी। वहीं, भारत ने 2019 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 57 गेंदें बाकी रहते भी जीत दर्ज की थी।
|गेंदें शेष
|विजेता टीम
|विपक्षी टीम
|मैदान
|साल
|लक्ष्य
|67
|भारत महिला
|जिम्बाब्वे महिला
|रायपुर
|2026
|103
|65
|वेस्टइंडीज महिला
|जिम्बाब्वे महिला
|हरारे
|2026
|107
|60
|इंग्लैंड महिला
|स्कॉटलैंड महिला
|शारजाह
|2024
|110
|59
|ब्राजील महिला
|स्पेन महिला
|एम्ब्राच
|2026
|143
|58
|पुर्तगाल महिला
|बेल्जियम महिला
|विनोर
|2026
|107
|57
|भारत महिला
|वेस्टइंडीज महिला
|ग्रोस आइलेट
|2019
|104
|50+ स्कोर
|खिलाड़ी
|टीम
|साल
|9
|शेफाली वर्मा
|भारत महिला
|2026
|8
|स्मृति मंधाना
|भारत महिला
|2024
|7
|मिताली राज
|भारत महिला
|2018
|7
|नताशा माइल्स
|हांगकांग महिला
|2026
|रन
|खिलाड़ी
|टीम
|साल
|922
|शेफाली वर्मा
|भारत महिला
|2026
|824
|लॉरा वोल्वार्ड्ट
|दक्षिण अफ्रीका महिला
|2026
|821
|स्मृति मंधाना
|भारत महिला
|2026
|800
|नताशा माइल्स
|हांगकांग महिला
|2026
|779
|ईशा ओझा
|यूएई महिला
|2025
|779
|यास्मीन दासवानी
|हांगकांग महिला
|2026
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