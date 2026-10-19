India Women vs Zimbabwe Women 2nd T20: रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रविवार को भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की सीरीज दूसरा टी20 मुकाबला खेला गया। इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी जिम्‍बाब्‍वे की महिला टीम निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट के नुकसान पर 102 रन ही बना सकी। इसके जवाब में भारतीय महिला टीम ने शेफाली वर्मा के 25 गेंदों पर विस्‍फोटक अर्धशतक (55) और कप्‍तान स्‍मृति मंधाना के 25 गेंदों पर नाबाद 47 रन की तूफानी पारी के दम पर महज 8.5 ओवर में जीत हासिल दर्ज की। इस तरह भारत ने सीरीज पर भी 2-0 से कब्‍जा कर लिया है। टीम इंडिया की ये जीत 67 गेंदें शेष रहते आई है, जिसके साथ उसने महिला टी20 इंटरनेशनल में वर्ल्‍ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।