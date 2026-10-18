PAK vs SL 1st ODI: 44वें ओवर में हारिस रऊफ ने पलटा मैच, श्रीलंका को ट्राई सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने हराया

PAK vs SL Tri Series 2026 1st ODI Highlights: रविवार को ट्राई सीरीज 2026 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 37 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं खेल पाई और 305 रन पर ऑलआउट हो गई। 306 रन के जवाब में श्रीलंका की टीम भी 48.1 ओवर में ही 268 रन पर ऑलआउट हो गई। एक समय इस मैच में श्रीलंका आसानी से जीत की ओर बढ़ रही थी लेकिन 44वें ओवर में हारिस रऊफ के एक विकेट ने मैच का रुख पलट दिया और पाकिस्तान ने लगभग हारे हुए मुकाबले में जीत हासिल कर ली। इस जीत के साथ अब उसे 2 अंक मिल गए हैं।