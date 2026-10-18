IND-W vs ZIM-W: जिम्बाब्वे ने जीता टॉस, दूसरे T20I में पहले गेंंदबाजी करेगी भारतीय टीम

आज भी हम पहले गेंदबाजी करना चाहते थे। पिछली बार हमने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया था। इसलिए एक टीम के रूप में हम चाहेंगे कि इस बार भी अच्छा प्रदर्शन करें। मैं कोशिश करूंगी कि इस मैच में अपने खेल को और बेहतर बना सकूं। पिच देखने में पहले मैच में इस्तेमाल की गई पिच जैसी ही लग रही है। परिस्थितियां भी लगभग वैसी ही हैं। हमारे गेंदबाजों ने निश्चित रूप से अच्छा काम किया था, लेकिन इस बार हम गेंदबाजी में और अधिक अनुशासन बनाए रखने की कोशिश करेंगे।