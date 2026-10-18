बस एक और शतक.. और सईद अनवर का यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे बाबर आजम

Pakistan ODI Tri-Series 2026: पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम ने रविवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल, दाएं हाथ के 32 वर्षीय बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 हजार रन का आंकड़ा पार कर लिया है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पाकिस्तान के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं।