बस एक और शतक.. और सईद अनवर का यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे बाबर आजम

पाकिस्तान के क्रिकेटर बाबर आजम। (Photo- IANS)
Pakistan ODI Tri-Series 2026: पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर बाबर आजम ने रविवार को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में श्रीलंका के खिलाफ पहले मुकाबले में बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। दरअसल, दाएं हाथ के 32 वर्षीय बल्लेबाज ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 16 हजार रन का आंकड़ा पार कर लिया है। वह यह उपलब्धि हासिल करने वाले पाकिस्तान के 5वें बल्लेबाज बन गए हैं।
बाबर आजम ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 6500 रन बनाए हैं। उन्होंने 66 टेस्ट मैच में 4771 रन और 145 टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 4596 रन बनाए हैं। बाबर आजम ने इंटरनेशनल क्रिकेट तीनों फॉर्मेट को मिलाकर अब तक कुल 32 शतक और 111 अर्धशतक लगाए हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड इंजमाम उल हक के नाम है। उन्होंने 495 इंटरनेशनल मैचों में कुल 20,541 रन बनाए हैं। इसके बाद पूर्व कप्तान यूनिस खान का नाम आता है, जिन्होंने 408 इंटरनेशनल मैच में कुल 17,790 रन बनाए हैं।
|खिलाड़ी
|करियर अवधि
|मैच
|पारियां
|रन
|शतक
|अर्धशतक
|इंजमाम-उल-हक
|1991–2007
|495
|547
|20,541
|35
|129
|यूनिस खान
|2000–2017
|408
|491
|17,790
|41
|83
|मोहम्मद यूसुफ
|1998–2010
|374
|426
|17,134
|39
|95
|जावेद मियांदाद
|1975–1996
|357
|407
|16,213
|31
|93
|बाबर आजम
|2015–2026
|355*
|399
|16,038
|32
|111
|सलीम मलिक
|1982–1999
|386
|410
|12,938
|20
|76
|सईद अनवर
|1989–2003
|302
|335
|12,876
|31
|68
|मोहम्मद हफीज
|2003–2021
|392
|429
|12,780
|21
|64
|शोएब मलिक
|1999–2021
|445
|428
|11,855
|12
|61
|शाहिद अफरीदी
|1996–2016
|518
|502
|11,148
|11
|51
पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में सर्वाधिक शतक का रिकॉर्ड बाबर आजम और सईद अनवर के नाम है। दोनों ने 20-20 वनडे शतक लगाए हैं। हालांकि बाबर ने अनवर के शतकों की बराबरी काफी कम पारियों में की है। बाबर आजम ने जहां 141 इनिंग में 20 वनडे शतक लगाए हैं, वहीं सईद अनवर ने 244 इनिंग में हासिल किया था।
|खिलाड़ी
|अवधि
|मैच
|पारी
|शतक
|अर्धशतक
|बाबर आज़म
|2015–2026
|144*
|141
|20
|38
|सईद अनवर
|1989–2003
|247
|244
|20
|43
|मोहम्मद यूसुफ
|1998–2010
|281
|267
|15
|62
|फखर ज़मान
|2017–2026
|93*
|92
|11
|19
|मोहम्मद हफीज़
|2003–2019
|218
|216
|11
|38
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