PAK vs SL: कप्तानी छीनी, टीम से किया बाहर, फिर भी नहीं टूटा सलमान आगा का हौसला, ट्राई सीरीज के पहले ही मैच में जड़ा शतक

सलमान के शतकीय पारी की बदौलत पाकिस्तान की टीम 300 के पार पहुंचने में सफल रही। हालांकि, पुछल्ले बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान की टीम आखिरी ओवरों में ज्यादा रन नहीं जोड़ सकी। 50वें ओवर की 5वां गेंद पर हारिस रऊफ के रन आउट होते ही पाकिस्तान पूरी टीम ऑलआउट हो गई। कप्तान शाहीन अफरीदी 13 रन बनाकर नाबाद रहे, तो रऊफ 4 गेंदों में खाता भी नहीं खोल पाए। श्रीलंका के लिए ईशान मलिंगा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए चार विकेट चटकाए, तो वहीं असिथा फर्नांडो ने तीन और दिलशान मदुशंका ने दो विकेट लिए।