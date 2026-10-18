आर्थिक तंगी से जूझ रहा वेस्टइंडीज क्रिकेट, मुख्य कोच डैरेन सैमी की भावुक अपील

Darren Sammy: वेस्टइंडीज ने वनडे और टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में भारतीय टीम को कड़ी टक्कर दी है। वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम के शानदार प्रदर्शन के बाद उनके मुख्य डैरेन सैमी ने उम्मीद जताई है कि भारत के खिलाफ इस सीरीज के बाद प्रायोजकों से बेहतर बातचीत का रास्ता खुलेगा और वेस्टइंडीज क्रिकेट में निवेश बढ़ाने में मदद मिलेगी। उन्होंने आर्थिक संकट से जूझ रहे वेस्टइंडीज क्रिकेट में निवेश बढ़ाने की अपील की और कहा कि किसी ना किसी को तो कैरेबियाई क्रिकेट का सहारा बनना होगा।