Aakash Chopra on Ravindra Jadeja snub: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेलेक्‍टर्स ने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज के लिए दो अलग-अलग टीम घोषित की, जिसमें रवींद्र जडेजा को बाहर रखा है। भारत के पूर्व ओपनर आकाश चोपड़ा ने सेलेक्टर्स के फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्‍होंने कहा कि टीम मैनेजमेंट के बताए गए प्लान और उसके सेलेक्शन के फैसलों के बीच बहुत बड़ा फर्क है। चोपड़ा ने कहा कि जडेजा का टीम में नहीं चुना जाना बड़ी बात है। आपने कहा था कि वह हमारी टीम का महत्‍वपूर्ण हिस्सा हैं और 2027 वर्ल्ड कप प्लान में भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं।