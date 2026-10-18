भारत-वेस्टइंडीज सीरीज ने हिलाकर रख दी रिकॉर्ड बुक, T20I इतिहास पहली बार हुई गेंदबाजों की इतनी धुनाई

बेंगलुरु मैच की बात करें तो 6:30 बजे होने वाला टॉस बारिश की वजह से दो घंटे की देरी से रात करीब 8:30 बजे हुआ, जिसके चलते मैच को घटाकर 9-9 ओवर का कर दिया गया और मैच रात 9:15 बजे शुरू हुआ। टॉस हारकर पहले बल्‍लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही, उसने पहले ही ओवर में 13 के स्‍कोर पर अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया। अभिषेक 4 गेंदों पर एक छक्‍के की मदद से 6 रन बनाकर शमर स्प्रिंगर का शिकार हुए। इसके बाद दूसरा विकेट ईशान किशन के रूप में 45 के स्‍कोर पर गिरा। ईशान ने 10 गेंदों पर तीन चौकों और दो छक्कों की मदद से 30 रन बनाए। फिर 4.1 ओवर 66 के स्‍कोर पर संजू सैमसन भी सात गेंदों पर 16 रन बनाकर पवेलियन लौट गए।