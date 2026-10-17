IND vs WI 5th T20: बेंगलुरु से क्रिकेट फैंस के लिए आई अच्छी खबर, 9-9 ओवर में होगा मुकाबला, जानें शुरू होने का समय

India vs West Indies 5th T20 Update: भारत और वेस्टइंडीज के बीच टी20 सीरीज का 5वां मुकाबला बारिश की वजह से 20-20 की जगह 9-9 ओवर का खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होना था और 6.30 बजे के लिए टॉस निर्धारित था लेकिन लगातार बारिश की वजह से मैच 2 घंटे 15 मिनट देरी से शुरु हुआ। बारिश की वजह से रात 9 बजे टॉस हुआ और रात 9.15 बजे मैच शुरू हुआ। 9 ओवर के मुकाबले में 2.4 ओवर ही पावरप्ले का होगा। इस मुकाबले में वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। इस मुकाबले में टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में भुवनेश्वर कुमार की 4 साल बाद वापसी हुई है।