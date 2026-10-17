बांग्लादेश को तगड़ा झटका, कप्तान लिटन दास यूएई में होने वाली ट्राई सीरीज से बाहर

वनडे ट्राई-नेशन सीरीज का पहला मुकाबला जिम्बाब्वे और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस के दौरान जब बांग्लादेश के तौहिद हृदोय से नियमित कप्तान के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि चोट से जुड़ी कुछ समस्या के कारण वह नहीं खेल रहे हैं। वहीं, टीम की आगामी योजनाओं का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, 'हमारे लिए हर मैच महत्वपूर्ण है, सिर्फ वर्ल्ड कप ही नहीं। एशिया कप भी हमारी घरेलू जमीन पर होना है, इसलिए यह हमारे लिए खुद को अच्छी तरह तैयार करने का अच्छा समय है।'