Bhuvneshwar Kumar T20I Record in M Chinnaswamy Stadium: वेस्टइंडीज के खिलाफ शनिवार को बेंगलुरु में खेले जाने वाले टी20 सीरीज के पांचवें और निर्णायक मुकाबले के लिए अनुभवी पेसर भुवनेश्वर कुमार को टीम इंडिया में शामिल किया गया है। हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मैच के दौरान अर्शदीप सिंह को कंधे में चोट लगने के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से सेलेक्‍टर्स ने ये फैसला लिया। अगर, भुवी को बेंगलुरु में खेले जाने वाले सीरीज के आखिरी मैच की प्‍लेइंग इलेवन में शामिल किया जाता है, तो उनके पास एम चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने का मौका होगा। वह यहां चार विकेट लेते ही तीन दिग्‍गजों को पछाड़कर सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच जाएंगे।